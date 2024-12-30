"ثقافة الطفيلة" تصدر كتابا يوثق أنشطتها وبرامجها

وتناول الكتاب، الذي أشرف عليه مدير "ثفافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، الأنشطة والبرامج الثقافية التي قامت وتقوم عليها المديرية عبر سنوات الماضية من بينها مشروع المدن الثقافية، إذ كانت الطفيلة مدينة للثقافة الأردنية في عام 2014 ولواء بصيرا أحد ألوية الثقافة الأردنية في العام 2019 والحسا أحد ألوية الثقافة الأردنية في العام 2023.
وقال الفقير إن الإصدار الذي يقع في 130 صفحة، هو الأول الذي تقوم عليه المديرية ويتناول الأنشطة والبرامج الثقافية خلال الأعوام الماضية.
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