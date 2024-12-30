"ثقافة الطفيلة" تصدر كتابا يوثق أنشطتها وبرامجها

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، كتابا عنوان "مديرية ثقافة محافظة الطفيلة... اطلالة على الثقافة ونافذة عن التراث".

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وتناول الكتاب، الذي أشرف عليه مدير "ثفافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، الأنشطة والبرامج الثقافية التي قامت وتقوم عليها المديرية عبر سنوات الماضية من بينها مشروع المدن الثقافية، إذ كانت الطفيلة مدينة للثقافة الأردنية في عام 2014 ولواء بصيرا أحد ألوية الثقافة الأردنية في العام 2019 والحسا أحد ألوية الثقافة الأردنية في العام 2023.