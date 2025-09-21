جامعات تواصل حصد الإنجازات في التصنيفات الدولية

الوكيل الإخباري- واصل عدد من الجامعات تحقيق إنجازات نوعية على أكثر من صعيد، شملت التميز في المسابقات الطلابية، والتقدم في التصنيفات العالمية، والمشاركة في المحافل الدولية، وبما يعزز مكانة الأردن كمركز متطور للتعليم العالي والإبداع.

ففي جامعة اليرموك، حققت كلية الفنون الجميلة نتائج متقدمة في مسابقة كأس التصميم الداخلي الثاني لعام 2025، التي نظمها مركز إستيتية للتدريب.



وحصلت الطالبة صفاء البطاينة على المركز الأول، فيما حصل الطالب حسام بكر على المركز الثاني على مستوى المملكة.



ويأتي تنظيم المسابقة بهدف جمع المبدعين والمبتكرين في مجال التصميم الداخلي على منصة واحدة تتيح لهم عرض مهاراتهم وتقديم أفكار تصميمية بطريقة مبتكرة تعكس الاحترافية والتميز.



وجاءت فكرة المسابقة لهذا العام تحت شعار "معًا لنشر ثقافة التصميم الداخلي"، لتسليط الضوء على المواهب الشابة والمحترفة في مجال التصميم الداخلي، وتعزيز الابتكار في الحلول التصميمية العصرية.



وفي جدارا، تصدّرت الجامعة الجامعات الخاصة في شمال المملكة بعدد الباحثين المصنّفين ضمن قائمة أعلى 2 بالمئة من العلماء الأعلى تأثيرًا في العالم وفق تصنيف "ستانفورد إلزيفر"، الذي يعد من أهم التصنيفات العالمية التي تقيس جودة الأبحاث وتأثيرها العلمي على المستوى الدولي.



وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون "إن تصدّر جدارا لهذا التصنيف العالمي يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها الجامعة في تعزيز البحث العلمي والارتقاء بمستواه، ويؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو العالمية".

وفي آل البيت، قالت الجامعة إن جامعة ستانفورد الأميركية وبالتعاون مع دار النشر العالمية Elsevier أدرجت 9 باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة آل البيت ضمن قائمة أفضل ‎2 بالمئة من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2025 استناداً إلى قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات الاقتباس، والتي تُعد من أبرز التصنيفات الأكاديمية التي تقيس أثر الباحثين على المستوى الدولي.



وأضافت، إن التصنيف شمل الدكتور ليث أبو عليقة، والدكتور خالد الفقيه من كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور سليمان الحوري من كلية الأعمال، والدكتور محمد البشتاوي، والدكتور أحمد طبيشات، الدكتور محمد القادري، والدكتور لؤي طوالبة، من كلية الأميرة سلمى للتمريض، والدكتور عامر العمري من كلية العلوم، إلى جانب الدكتور باسم فراسين من كلية العلوم.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير أن إدراج الأكاديميين من الجامعة في هذا التصنيف يعكس مكانتها العلمية، ويبرهن على كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية وقدرتهم على المساهمة في المعرفة الإنسانية والبحث العلمي إقليمياً وعالمياً.