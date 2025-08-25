الإثنين 2025-08-25 11:01 ص
 

جامعة البلقاء التطبيقية: ريادة في التعليم التقني والتطبيقي

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 25-08-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-  تواصل جامعة البلقاء التطبيقية ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم التقني والتطبيقي على المستويين الوطني والإقليمي، عبر برامج أكاديمية متطورة تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل.اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الجامعة تسعى لتقديم تجربة جامعية نوعية تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بما يعزز مهارات الطلبة الإبداعية والتقنية ويمكّنهم من الانخراط بكفاءة في سوق العمل.

وأضاف العجلوني  أن الجامعة تركز على تطوير برامج تقنية حديثة، وبناء شراكات مع قطاعات الأعمال والصناعة، بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات السوق وخلق بيئة تعليمية قائمة على الابتكار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن

ذهب

اقتصاد محلي هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

ر ر ر

منوعات عروس لبنانية تُبهر الحضور بغنائها لعريسها الأصم بلغة الإشارة - فيديو

لالالالا

منوعات فيديو لأم تُوبّخ ابنها بسبب التنمّر يُشعل الجدل على الإنترنت في بريطانيا

تعبيرية

أسواق ومال SNEYDMining تُطلق منصة تعدين سحابي آلية لمشاركة سلسة في العملات الرقمية.

نهنن

منوعات ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو

مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة