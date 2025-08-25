جامعة البلقاء التطبيقية: ريادة في التعليم التقني والتطبيقي

الوكيل الإخباري- تواصل جامعة البلقاء التطبيقية ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم التقني والتطبيقي على المستويين الوطني والإقليمي، عبر برامج أكاديمية متطورة تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل. اضافة اعلان





وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إن الجامعة تسعى لتقديم تجربة جامعية نوعية تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بما يعزز مهارات الطلبة الإبداعية والتقنية ويمكّنهم من الانخراط بكفاءة في سوق العمل.



وأضاف العجلوني أن الجامعة تركز على تطوير برامج تقنية حديثة، وبناء شراكات مع قطاعات الأعمال والصناعة، بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات السوق وخلق بيئة تعليمية قائمة على الابتكار.



