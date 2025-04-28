جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي

ويعد التطبيق، بحسب بيان للجامعة، أول تطبيق باللغة العربية يسهل تنفيذ العلاج السمعي اللفظي للأهالي والمتخصصين والمعلمين، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اسمع الأردن" التي تحتضنها الجامعة الهادفة إلى دعم الأطفال ضعاف السمع وتعزيز برامج الكشف المبكر والتأهيل السمعي في المملكة.
وعلى هامش حفل الإطلاق، استقبل نائب رئيس الجامعة، الدكتور بشير الخصاونة، وفد منظمة "اسمع العالم" برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتورة دورين مولينجا، وبحضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب.
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