الإثنين 2025-04-28 06:24 م
 

جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الإثنين، 28-04-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، أول تطبيق نوعي "اسمعها صح" للكشف المبكر والتأهيل السمعي، بالتعاون مع منظمة "اسمع العالم" السويسرية.

اضافة اعلان


ويعد التطبيق، بحسب بيان للجامعة، أول تطبيق باللغة العربية يسهل تنفيذ العلاج السمعي اللفظي للأهالي والمتخصصين والمعلمين، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اسمع الأردن" التي تحتضنها الجامعة الهادفة إلى دعم الأطفال ضعاف السمع وتعزيز برامج الكشف المبكر والتأهيل السمعي في المملكة.


وعلى هامش حفل الإطلاق، استقبل نائب رئيس الجامعة، الدكتور بشير الخصاونة، وفد منظمة "اسمع العالم" برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتورة دورين مولينجا، وبحضور عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

مصاغ ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن

غزة

فلسطين 71 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

مجد عيد

أخبار محلية في سابقة هي الأولى.. الممثل الأردني مجد عيد ينافس على لقب أفضل ممثل في كان السينمائي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والضمان الاجتماعي يجددان مذكرة تفاهم لبطاقة (حيّاك)

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57



 
 





الأكثر مشاهدة