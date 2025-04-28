جامعة العلوم تطلق تطبيقا للكشف المبكر والتأهيل السمعي

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، أول تطبيق نوعي "اسمعها صح" للكشف المبكر والتأهيل السمعي، بالتعاون مع منظمة "اسمع العالم" السويسرية.

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ويعد التطبيق، بحسب بيان للجامعة، أول تطبيق باللغة العربية يسهل تنفيذ العلاج السمعي اللفظي للأهالي والمتخصصين والمعلمين، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اسمع الأردن" التي تحتضنها الجامعة الهادفة إلى دعم الأطفال ضعاف السمع وتعزيز برامج الكشف المبكر والتأهيل السمعي في المملكة.