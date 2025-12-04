بوتين: روسيا لا تعتزم العودة إلى عضوية مجموعة الثماني الدولية

06:33 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو لا تعتزم العودة إلى عضوية مجموعة الثماني، مؤكداً أن الظروف الحالية لا توفر الأساس الضروري لاستئناف هذا الإطار.





وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا ترى في المنصات متعددة الأطراف، مثل منظمة بريكس ومجموعة العشرين، ساحات أكثر واقعية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن حصة دول المجموعة في الاقتصاد العالمي تتقلص باستمرار.



