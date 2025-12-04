بوتين: روسيا لا تعتزم العودة إلى عضوية مجموعة الثماني الدولية

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا ترى في المنصات متعددة الأطراف، مثل منظمة بريكس ومجموعة العشرين، ساحات أكثر واقعية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن حصة دول المجموعة في الاقتصاد العالمي تتقلص باستمرار.
