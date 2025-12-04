الخميس 2025-12-04 08:32 م

الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"

الخميس، 04-12-2025 07:09 م
الوكيل الإخباري-  قررت محكمة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، سجن طبيب لمدة عامين ونصف بعد اعترافه بتزويد نجم مسلسل "فريندز" المتوفي ماتيو بيري بمادة الكيتامين، بشكل غير قانوني.اضافة اعلان


واعترف سلفادور بلاسينسيا، البالغ من العمر 44 عاماً، الأربعاء، بتقديم الكيتامين لبيري في الشهر الذي سبق وفاته بجرعة زائدة عام 2023، وفقاً لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتوفي الممثل، البالغ من العمر 54 عاماً، بعد صراع مع الإدمان امتدّ عقوداً منذ أن كان أحد كبار نجوم مسلسل "فريندز".

وكان بيري يتعاطى الكيتامين بشكل غير قانوني كعلاج للاكتئاب.

وبعدما رفض طبيبه تزويده بالكميات التي يريدها، لجأ بيري إلى بلاسينسيا الذي اعترف ببيع تلك المادة له بشكل غير قانوني رغم علمه بأنه مدمن.

وعُثر على بيري متوفياً في منزله بلوس أنجلوس، وأكد الفحص الطبي أن الكيتامين كان السبب الرئيسي للوفاة.

وأكد القاضي أن بلاسينسيا لم يعطِ بيري الكيتامين الذي أدى لوفاته مباشرة، ولكنه قال له: "أنت وآخرون ساعدتم السيد بيري على سلك هذا المصير من خلال الاستمرار في تغذيته على الإدمان على الكيتامين".

وأضاف: "لقد استغلت إدمان سيد بيري لمصلحتك الشخصية". وبعد الحكم أُخرج بلاسينسيا من قاعة المحكمة مكبّلاً بالأصفاد.

وفي يوليو الماضي، اعترف بلاسنسيا بالذنب في 4 تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وكان أول شخص يُحكم عليه من بين 5 متهمين في قضية وفاة بيري.

ويُستخدم الكيتامين في بعض الحالات لعلاج الاكتئاب واضطرابات القلق، لكنه معروف أيضاً بكونه مخدّراً قوياً يؤدي إلى الهلوسة.

وتحدث بيري علناً، في وقت سابق، عن إدمانه للمخدرات لسنوات طويلة، وكتب في مذكرات صدرت عام 2022 أنه كان يتناول الكحول منذ سن المراهقة، فيما أصبح مدمنًا على مسكنات الألم بعد حادث عام 1997.

سكاي نيوز 
 
 


