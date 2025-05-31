جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني

وبحثت الجلسة عدة محاور، أهمها: التعليم المهني والتقني وفرص العمل الواقعية، وتغيير النظرة التقليدية للتعليم المهني، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب العملي، إضافة إلى أن التعليم المهني يبني اقتصادًا إنتاجيًا.
وقال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، المهندس عمر المعاني، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي إبراهيم الجيكات، إن النظرة المجتمعية تجاه المهن هي السبب الرئيسي وراء توجه المواطنين نحو التخصصات التقليدية وعزوفهم عن المجال المهني، موضحًا أن المهارة أصبحت "العلم الجديد" والمستقبل، في ظل التحولات المستمرة في متطلبات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع
-
إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع
-
أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف
-
ولي العهد يوجه لبث مباراة الأردن وعمُان عبر الشاشات
-
وزير الإدارة المحلية يهنئ مجلس نقابة المهندسين
-
“التربية” تسعى إلى رفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني التطبيقي إلى 50%
-
وزير الأوقاف: حجاج البعثة الأردنية أدوا العمرة ويقيمون الآن بمساكنهم
-
"تواصل" يناقش واقع ريادة الأعمال في الأردن