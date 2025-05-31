جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني

الوكيل الإخباري-ناقش مشاركون في منتدى "تواصل 2025"، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في إحدى الجلسات الحوارية، موضوع "ما الجديد في التعليم المهني والتقني وهل هو المفتاح لسوق العمل".

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وبحثت الجلسة عدة محاور، أهمها: التعليم المهني والتقني وفرص العمل الواقعية، وتغيير النظرة التقليدية للتعليم المهني، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب العملي، إضافة إلى أن التعليم المهني يبني اقتصادًا إنتاجيًا.