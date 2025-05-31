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جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني

جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني
جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني
 
السبت، 31-05-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-ناقش مشاركون في منتدى "تواصل 2025"، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، في إحدى الجلسات الحوارية، موضوع "ما الجديد في التعليم المهني والتقني وهل هو المفتاح لسوق العمل".

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وبحثت الجلسة عدة محاور، أهمها: التعليم المهني والتقني وفرص العمل الواقعية، وتغيير النظرة التقليدية للتعليم المهني، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التدريب العملي، إضافة إلى أن التعليم المهني يبني اقتصادًا إنتاجيًا.


وقال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، المهندس عمر المعاني، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي إبراهيم الجيكات، إن النظرة المجتمعية تجاه المهن هي السبب الرئيسي وراء توجه المواطنين نحو التخصصات التقليدية وعزوفهم عن المجال المهني، موضحًا أن المهارة أصبحت "العلم الجديد" والمستقبل، في ظل التحولات المستمرة في متطلبات سوق العمل.   

 
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جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني

أخبار محلية جلسة بمنتدى تواصل 2025 تناقش المستجدات في التعليم المهني والتقني



 
 





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