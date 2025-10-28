الثلاثاء 2025-10-28 01:48 م
 

ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

2
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   الإفطار يعد أهم وجبة في اليوم، حيث يمنح الجسم الطاقة، ينظم السكر في الدم، ويحسن التركيز. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة في تناوله فور الاستيقاظ، وغالباً يكون السبب استبداله بالقهوة أو اضطراب الساعة البيولوجية.

اضافة اعلان


توصي اختصاصية التغذية ناتالي بروز بتناول إفطار غني بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويعزز عملية الأيض، بينما تخطي الإفطار يضعف الطاقة والتركيز. الدراسات أظهرت أن الإفطار المبكر يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب، ويساعد في دعم فقدان الوزن.


أما من يعانون من التعب أو الغثيان صباحاً، فقد يكون السبب التوتر أو قلة النوم، ويمكن معالجة ذلك بوجبة خفيفة، وتمارين التنفس، والتعرض لضوء النهار.


باختصار، الإفطار يحافظ على الطاقة والصحة، وغيابه قد يكون مؤشراً على عادات غير متوازنة أو مشاكل صحية خفية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم فلسطين

فلسطين إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها

145

تكنولوجيا ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

بفع

أخبار الشركات كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة "3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً" ضمن حملة حسابات التوفير

ب

تكنولوجيا إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر من هجوم محتمل

2

طب وصحة ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة