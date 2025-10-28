ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

الوكيل الإخباري- الإفطار يعد أهم وجبة في اليوم، حيث يمنح الجسم الطاقة، ينظم السكر في الدم، ويحسن التركيز. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة في تناوله فور الاستيقاظ، وغالباً يكون السبب استبداله بالقهوة أو اضطراب الساعة البيولوجية.

توصي اختصاصية التغذية ناتالي بروز بتناول إفطار غني بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويعزز عملية الأيض، بينما تخطي الإفطار يضعف الطاقة والتركيز. الدراسات أظهرت أن الإفطار المبكر يقلل احتمالات الإصابة بالاكتئاب، ويساعد في دعم فقدان الوزن.



أما من يعانون من التعب أو الغثيان صباحاً، فقد يكون السبب التوتر أو قلة النوم، ويمكن معالجة ذلك بوجبة خفيفة، وتمارين التنفس، والتعرض لضوء النهار.



باختصار، الإفطار يحافظ على الطاقة والصحة، وغيابه قد يكون مؤشراً على عادات غير متوازنة أو مشاكل صحية خفية.