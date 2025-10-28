إيران تحذر من هجوم محتمل

وأكد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ التجارب السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مستقبلية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي لها سوابق عديدة وأن جميع الخيارات كانت دائمًا "مطروحة على الطاولة”.
