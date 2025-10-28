الثلاثاء 2025-10-28 01:46 م
 

إيران تحذر من هجوم محتمل

علم إيران
إيران
 
الثلاثاء، 28-10-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   جددت إيران تحذيراتها من احتمال تعرضها لهجوم عسكري أميركي، مشيرة إلى أن هذا الخطر قائم في أي وقت، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي. اضافة اعلان


وأكد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ التجارب السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مستقبلية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي لها سوابق عديدة وأن جميع الخيارات كانت دائمًا "مطروحة على الطاولة”.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم فلسطين

فلسطين إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها

145

تكنولوجيا ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

بفع

أخبار الشركات كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة "3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً" ضمن حملة حسابات التوفير

ب

تكنولوجيا إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر من هجوم محتمل

2

طب وصحة ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة