إيران تحذر من هجوم محتمل

الوكيل الإخباري- جددت إيران تحذيراتها من احتمال تعرضها لهجوم عسكري أميركي، مشيرة إلى أن هذا الخطر قائم في أي وقت، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي.





وأكد بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء ضرورة أخذ التجارب السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار في أي مفاوضات مستقبلية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي لها سوابق عديدة وأن جميع الخيارات كانت دائمًا "مطروحة على الطاولة”.