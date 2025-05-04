جلسة توعوية في مادبا حول الصحة المهنية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية عمل محافظة مادبا في مقر هيئة "شباب كلنا الأردن"، اليوم الأحد، جلسة توعوية للشركات والمنشآت الصناعية في مادبا بمناسبة الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة المهنية.

اضافة اعلان



وقال مدير عمل مادبا هايل الزبن، إن الجلسة تهدف إلى التعريف بالتشريعات الناظمة لتوفير بيئة عمل وخالية من المخاطر إصابات العمل، وايجاد بيئة عمل مناسبة.