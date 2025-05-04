الأحد 2025-05-04 04:10 م
 

جلسة توعوية في مادبا حول الصحة المهنية

مادبا
مادبا
 
الأحد، 04-05-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية عمل محافظة مادبا في مقر هيئة "شباب كلنا الأردن"، اليوم الأحد، جلسة توعوية للشركات والمنشآت الصناعية في مادبا بمناسبة الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة المهنية.

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وقال مدير عمل مادبا هايل الزبن، إن الجلسة تهدف إلى التعريف بالتشريعات الناظمة لتوفير بيئة عمل وخالية من المخاطر إصابات العمل، وايجاد بيئة عمل مناسبة.


وأكد ضرورة دمج ممارسات السلامة ضمن السياسات المؤسسية، وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ، بما ينسجم مع معايير العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة.

 
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