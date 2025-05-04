جلسة توعوية في مادبا حول الصحة المهنية

وقال مدير عمل مادبا هايل الزبن، إن الجلسة تهدف إلى التعريف بالتشريعات الناظمة لتوفير بيئة عمل وخالية من المخاطر إصابات العمل، وايجاد بيئة عمل مناسبة.
وأكد ضرورة دمج ممارسات السلامة ضمن السياسات المؤسسية، وتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ، بما ينسجم مع معايير العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة الطفيلة التقنية تختتم مؤتمر "حوار الحضارات" في كوسوفو
-
"توليد الكهرباء المركزية" توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين
-
انطلاق مهرجان المسرح المدرسي العربي في دورته الثانية
-
قرارات حكومية تدعم “محرك الأردن وجهة عالمية” خلال الربع الأول من العام
-
مدير عام الضمان الاجتماعي يلتقي رئيس وأعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم
-
الأمن العام يُحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
-
وزارة العمل تنافس في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
-
وزير العمل يشارك بالمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في الرياض