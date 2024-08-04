جلسة حوارية في جامعة اليرموك حول الانتخابات النيابية

وأضاف خلال جلسة حوارية اليوم الأحد، بعنوان "الانتخابات النيابية واقع وطموح" في جامعة اليرموك، ونظمتها كلية الآداب ضمن فعاليات صيف الشباب 2024، أن قيم المشاركة السياسية والحريات من أهم القيم التي تم الارتكاز عليها عند صياغة الدستور، وعليه كان لا بد من تحديث منظومة العمل السياسي والاقتصادي والإداري بعد "مئوية الدولة".
وتابع: "الأهم هو تحديث منظومة العمل السياسي، لأنها تفرز النخب التي تصنع القرار، مشيدا بما تمثله الحوارية من تبادل للأفكار والمواقف حول المشاركة بالانتخابات مع طلبة جامعيين لهم توجهاتهم الفكرية والسياسية".
وأشار الخوالدة، إلى أن القانون الجديد للانتخاب، جاء ليؤكد أهمية العمل الجماعي، ومتوافقا مع الرؤية الملكية في الوصول إلى حكومات برلمانية وحزبية، مبينا أن قانون الانتخاب خصص 41 مقعدا للأحزاب السياسية على الأقل، من أصل 130 مقعدا موزعة على جميع مناطق المملكة.
وشدد على أن الانتخابات النيابية المقبلة، تمثل أولى مراحل التحديث السياسي، الأمر الذي يتطلب تظافر الجهود والطاقات للوصول إلى حكومات حزبية تلبي الطموحات.
من جهته، أكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد عناقرة، حرص "اليرموك" على إعداد شباب وطني يملك شخصية متوازنة متكاملة، من خلال تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع على جامعتهم ومجتمعهم ووطنهم، وترجمة المواطنة الحقيقة بالإنجاز والعمل على أرض الواقع.
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