جلسة نقاشية حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الناشئة

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، جلسة نقاشية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

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وتهدف الجلسة النقاشية إلى تبادل الأفكار، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيات الرقمية التي فتحت آفاقًا واسعة للتقدم والابتكار، لكنها فرضت في الوقت نفسه، تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.