 
الإثنين 2024-12-09 02:19 م
 

جلسة نقاشية حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الناشئة

المركز الوطني لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الإنسان
الإثنين، 09-12-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، جلسة نقاشية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

اضافة اعلان


وتهدف الجلسة النقاشية إلى تبادل الأفكار، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيات الرقمية التي فتحت آفاقًا واسعة للتقدم والابتكار، لكنها فرضت في الوقت نفسه، تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.


وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، "إن الاحتفال بمرور 76 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل نقطة تحوّل في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتجسد أمام العالم تحديات تطرأ في الفضاء الرقمي المتغير والمتسارع، تستدعي صون حقوق الإنسان".

 
gnews

أحدث الأخبار

تع

منوعات بسبب لعبة.. سبعة قتلى في جريمة مروعة بأمريكا

yh

تكنولوجيا 'غوغل' تضيف ميزة جديدة لتطبيق 'يوتيوب ميوزك'

ت

عربي ودولي قرار من القيادة الجديدة لسوريا بشأن ملابس النساء

صورة أرشيفية

فلسطين شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

hujklh

أخبار الشركات واجهة "One UI 7" من سامسونج تعزز الأمان والخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي وتمنح المستخدمين مزيداً من الشفافية والتحكم

فل

تكنولوجيا طريقة خفية لتشغيل تطبيقات "أندرويد" على نظام "HarmonyOS NEXT"

تعبيرية

أسواق ومال أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب لثامن جلسة على التوالي

خلال لقائه فعاليات شعبية من جرش والأغوار الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك المدافع الأول والمساند للأشقاء العرب



 




الأكثر مشاهدة