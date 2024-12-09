جلسة نقاشية حول حقوق الإنسان والتكنولوجيا الرقمية الناشئة

وتهدف الجلسة النقاشية إلى تبادل الأفكار، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيات الرقمية التي فتحت آفاقًا واسعة للتقدم والابتكار، لكنها فرضت في الوقت نفسه، تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، "إن الاحتفال بمرور 76 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل نقطة تحوّل في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتجسد أمام العالم تحديات تطرأ في الفضاء الرقمي المتغير والمتسارع، تستدعي صون حقوق الإنسان".
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