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جمعية رجال الأعمال تلتقي وفدا إسبانيا

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
الإثنين، 11-11-2024 04:23 م

الوكيل الإخباري-    بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الاثنين، مع وفد إسباني برئاسة محافظ مدينة سييرو الإسبانية أنجيل أنطونيو غونزاليس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

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وبحسب بيان للجمعية، أكد رئيس الجمعية، حمدي الطباع، أن العلاقات الأردنية الإسبانية تاريخية، وتقوم على صداقة متينة تعززها العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، مثمناً مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية.

 
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