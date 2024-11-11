جمعية رجال الأعمال تلتقي وفدا إسبانيا

الوكيل الإخباري- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الاثنين، مع وفد إسباني برئاسة محافظ مدينة سييرو الإسبانية أنجيل أنطونيو غونزاليس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

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