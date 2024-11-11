جمعية رجال الأعمال تلتقي وفدا إسبانيا

وبحسب بيان للجمعية، أكد رئيس الجمعية، حمدي الطباع، أن العلاقات الأردنية الإسبانية تاريخية، وتقوم على صداقة متينة تعززها العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، مثمناً مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية.
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