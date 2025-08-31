حادث تدهور وانقلاب مركبة بعد جسر النعيمة

وتابع أنه وقع حادث تدهور على طريق المفرق - الزرقاء، أسفر عن إصابتين متوسطتين.
كما وقع حادث دهس لـ 4 جمال (إبل) من قبل مركبة خاصة على طريق الأزرق، نتج عنه إصابة السائق ونفوق 3 من الجمال، مما تسبب أيضاً في إعاقة حركة السير لحين إزالة الإعاقة عن حرم الشارع العام.
وفي سياق متصل، تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لمركبة خاصة بعد جسر النعيمة باتجاه الشمال، أسفر عن إصابة السائق وإعاقة حركة السير.
وأشار الحمود إلى ضبط مركبة شحن على الطريق التنموي، حيث كان صاحبها يتلاعب بلوحة أرقامها بوضع لاصق عليها بهدف الاحتيال.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني
-
الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الطرود في شمال قطاع غزة
-
ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم
-
رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي
-
الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين
-
تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية
-
حادث سير بين 3 مركبات في عمان