حادث تدهور وانقلاب مركبة بعد جسر النعيمة

09:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744210 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم التعامل مع حادث تصادم في إربد بين سيارة خاصة ودراجة، أسفر عن إصابة متوسطة. اضافة اعلان





وتابع أنه وقع حادث تدهور على طريق المفرق - الزرقاء، أسفر عن إصابتين متوسطتين.



كما وقع حادث دهس لـ 4 جمال (إبل) من قبل مركبة خاصة على طريق الأزرق، نتج عنه إصابة السائق ونفوق 3 من الجمال، مما تسبب أيضاً في إعاقة حركة السير لحين إزالة الإعاقة عن حرم الشارع العام.



وفي سياق متصل، تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لمركبة خاصة بعد جسر النعيمة باتجاه الشمال، أسفر عن إصابة السائق وإعاقة حركة السير.



وأشار الحمود إلى ضبط مركبة شحن على الطريق التنموي، حيث كان صاحبها يتلاعب بلوحة أرقامها بوضع لاصق عليها بهدف الاحتيال.