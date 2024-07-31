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حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينعى إسماعيل هنية

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني
حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني
الأربعاء، 31-07-2024 01:54 م




 

الوكيل الاخباري - ينعى حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى أحرار العالم، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة ح-م-ا-س، الذي اغتالته يد الغدر في طهران.

إننا في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني نعتبر أن هذه الجريمة النكراء تمثل خرقًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية، ونؤكد مرة أخرى الوجه الإجرامي والعدواني . وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وإذ نحتسب الشهيد إسماعيل هنية عند الله، فإننا نعاهد شعبنا الفلسطيني الأبيّ، على مواصلة دعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في تحرير أرضه واستعادة مقدساته.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعجل بالنصر للأمة العربية والإسلامية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني
31 يوليو 2024
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