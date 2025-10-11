الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟

علامات الولادة الوعائية مثل بقع السلمون ("قبلات الملائكة") تتلاشى عادة قبل عمر السنتين، لكنها قد تبقى في بعض المناطق كالرقبة.
الورم الدموي الطفلي ينمو في الأشهر الأولى ثم يختفي عادة قبل عمر التاسعة.
البقع الزرقاء الرمادية تظهر غالبًا عند الأطفال ذوي البشرة الداكنة وتختفي خلال سنوات.
أما بعض العلامات مثل البقع البرتقالية أو بقع القهوة مع الحليب فهي دائمة ولا تختفي.
ينصح الأطباء بمراقبة العلامات والتواصل مع الطبيب عند حدوث تغيرات أو وجود علامات متعددة، خاصة لأنها قد تشير لحالات صحية أخرى.
