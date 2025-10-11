قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل

الوكيل الإخباري- أفضل علاج لهذا المرض الشائع بين كبار السن ليس بالأدوية أو الجراحة، بل بالحركة المنتظمة والتمارين الرياضية التي تحافظ على صحة المفاصل والغضاريف.

رغم ذلك، تشير الدراسات إلى أن أقل من نصف المرضى يُحيلون للعلاج الطبيعي، فيما يُفضل كثير منهم العلاجات الدوائية أو الجراحية دون تجربة الخيارات غير الجراحية أولاً.



الغضروف، الذي يغطي أطراف العظام، يعتمد على الحركة للبقاء صحيًا، والتمارين المنتظمة تساعد في تقوية العضلات، تقليل الالتهابات، وتحسين الصحة العامة.



لا يوجد دواء يعالج الفصال العظمي بشكل نهائي، لذلك التمارين يجب أن تكون الخطوة الأولى والأساسية في العلاج المستمر.



لبنان 24