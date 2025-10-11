السبت 2025-10-11 01:31 م
 

قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل

ل
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   أفضل علاج لهذا المرض الشائع بين كبار السن ليس بالأدوية أو الجراحة، بل بالحركة المنتظمة والتمارين الرياضية التي تحافظ على صحة المفاصل والغضاريف.

اضافة اعلان


رغم ذلك، تشير الدراسات إلى أن أقل من نصف المرضى يُحيلون للعلاج الطبيعي، فيما يُفضل كثير منهم العلاجات الدوائية أو الجراحية دون تجربة الخيارات غير الجراحية أولاً.


الغضروف، الذي يغطي أطراف العظام، يعتمد على الحركة للبقاء صحيًا، والتمارين المنتظمة تساعد في تقوية العضلات، تقليل الالتهابات، وتحسين الصحة العامة.


لا يوجد دواء يعالج الفصال العظمي بشكل نهائي، لذلك التمارين يجب أن تكون الخطوة الأولى والأساسية في العلاج المستمر.


لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة