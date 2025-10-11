30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة معنية بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان "للمرة الثانية صباح السبت الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف في قتل 30 شخصا".
وبحسب البيان ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.
