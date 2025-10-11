السبت 2025-10-11 01:31 م
 

30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

السبت، 11-10-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   قتل ثلاثون شخصا على الأقل السبت في هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع استهدف مخيما للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور بالسودان، وفقا لمنظمة .اضافة اعلان


وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة  معنية بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان "للمرة الثانية صباح السبت الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف في قتل 30 شخصا".

وبحسب البيان ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.
 
 
