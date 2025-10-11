مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

رغم شهرة لينوس بولينغ بتأييد فيتامين سي لعلاج البرد، خبراء الصحة يؤكدون أن الأدلة غير قاطعة.
بعض الدراسات تشير إلى أن فيتامين سي قد يقلل من مدة وشدة نزلات البرد، خصوصًا عند تناوله بجرعات تزيد عن 0.2 غرام يوميًا.
لكن هناك آراء مثل البروفيسور بول هانتر ترى أنه لا فائدة فعلية لفيتامين سي في علاج نزلات البرد.
ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات لتعزيز المناعة بدلاً من الاعتماد فقط على المكملات.
أبحاث حديثة تشير أيضًا إلى أن الزنك قد يقلل مدة الإصابة بالبرد، لكن أغلب الناس يحصلون عليه من الغذاء.
