السبت 2025-10-11 01:31 م
 

مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

اى
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب الشتاء وانخفاض الحرارة، يلجأ كثيرون لـ"فيتامين سي" لتعزيز المناعة والوقاية من البرد، لكن فعاليته لا تزال مثار جدل.

اضافة اعلان


رغم شهرة لينوس بولينغ بتأييد فيتامين سي لعلاج البرد، خبراء الصحة يؤكدون أن الأدلة غير قاطعة.
بعض الدراسات تشير إلى أن فيتامين سي قد يقلل من مدة وشدة نزلات البرد، خصوصًا عند تناوله بجرعات تزيد عن 0.2 غرام يوميًا.
لكن هناك آراء مثل البروفيسور بول هانتر ترى أنه لا فائدة فعلية لفيتامين سي في علاج نزلات البرد.
ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات لتعزيز المناعة بدلاً من الاعتماد فقط على المكملات.
أبحاث حديثة تشير أيضًا إلى أن الزنك قد يقلل مدة الإصابة بالبرد، لكن أغلب الناس يحصلون عليه من الغذاء.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة