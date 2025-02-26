حسّان: الاسراع في الانفاق على المشاريع الرأسمالية

07:34 م

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الوكيل الإخباري- شدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على أهمية الإسراع في الانفاق على المشاريع الرأسمية وضمان عدم تأخير إنجازها. اضافة اعلان





وأكدّ حسان ضرورة الاسراع في عمليات أتمتة ورقمنة الخدمات وأرشفة البيانات لتكون قاعدة أساسية في عملية اتخاذ القرار.