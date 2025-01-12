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حسان يترأس مجلس الاستثمار لمناقشة إجراءات جديدة

جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 12-01-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الاستثمار اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، في رئاسة الوزراء، وجرى خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الضرورية للمضي قدما في تشجيع الاستثمار في المملكة.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المشاريع الكبرى والنوعية التي تعمل الحكومة على وضعها ضمن أولويات العام الحالي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الوزراء إن أمام مجلس الاستثمار مهام أساسية وضرورية لتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير فرص اقتصادية على طريق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة أولويات الشركاء لتعمل الوزارة على تنفيذها.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أبرز المشاريع الكبرى الحالية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجالات السكك الحديدية، ومشروع الناقل الوطني الذي جرى توقيع العقد المبدئي له اليوم، وكذلك مشاريع قطاع التعدين الذي سيشهد خطوات هامة هذا العام، مشيرا إلى مشروع التوسع في برومين الأردن الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي.
 
gnews

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