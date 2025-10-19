حسان يوجه لتطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق والإسراع في تنفيذه

كما وجه حسان بضرورة ربط المواقع السياحية والبيئية بالمحمية المائية ومحمية الشومري؛ بما يسهم في إعادة وضع الأزرق على الخارطة السياحية، خصوصاً بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان
-
السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"
-
تنويه بخصوص الـ (100) وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
صندوق الطاقة المتجددة يطلق الحزمة الأولى من مشروع تدريب موظفي البلديات
-
وفاة أردني أثناء احتجازه لدى وكالة الهجرة الأمريكية في ميامي
-
طعن شخص بمشاجرة بعمان وضبط 9 اشخاص والتعميم على اخرين
-
وقف ضخ المياه لمناطق في عمّان والبلقاء - أسماء