حقيقة تقديم مساعدات مالية للعائدين من الأردن إلى سوريا

الوكيل الإخباري- اكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في الأردن، حق اللاجئين السوريين في العودة الطوعية إلى وطنهم، ويمكن لأي لاجئ يرغب في العودة إلى سوريا القيام بذلك بموجب رغبتهم الخاصة ووفقاً لظروفهم.



كما أكدت أنها لا تقدم في الوقت الحالي أي مساعدات مالية للاجئين الذين ينوون العودة إلى سوريا، إنما تقوم بتقديم المشورة المتعلقة بالعودة من خلال الخط الساخن لمساعدة اللاجئين في فهم إجراءات العودة بشكل أفضل.

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وبينت المفوضية أنه في الوقت الحالي، يُطلب من اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا تواجد وثائق سفر رسمية، مثل جواز سفر سوري (سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية) أو تذكرة مرور للعودة صادرة عن السفارة السورية.



وتعمل الحكومة الأردنية على تسهيل عودة السوريين من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بالوثائق اللازمة لمغادرة الأردن، مثل قبول جوازات السفر منتهية الصلاحية لهذا الغرض، فيما تواصل المفوضية التنسيق مع السلطات المعنية لتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بالإجراءات على الحدود، وخاصة متطلبات الوثائق، مع إعلام اللاجئين والشركاء عن أي تحديثات بشكل مستمر.



ونبهت المفوضية إلى ضرورة الحذر من المعلومات المغلوطة والإشاعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول العودة، ودعت اللاجئين إلى التواصل مع الخط الساخن للعودة (0791109826) للحصول على الاستشارات والمعلومات الرسمية.