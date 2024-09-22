حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

وعرض المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة النفايات البحرية في الهيئة الدكتور زاهر الأغوان، الأخطار التي تشكلها النفايات الصلبة الملقاة على الشواطئ خاصة أعقاب السجائر .
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