 
الأحد 2024-09-22 05:35 م
 
 

حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

حملة توعوية في العقبة
حملة توعوية في العقبة
الأحد، 22-09-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-    نظمت محمية العقبة البحرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في مديرية التربية والتعليم، حملة توعوية ضمن برنامج "تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ"، استهدفت 70 طالبا وطالبة.

اضافة اعلان


وعرض المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة النفايات البحرية في الهيئة الدكتور زاهر الأغوان، الأخطار التي تشكلها النفايات الصلبة الملقاة على الشواطئ خاصة أعقاب السجائر .

 
gnews

أحدث الأخبار

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حملة توعوية في العقبة

أخبار محلية حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء : الحكومة ملتزمة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من الشعير

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد: التركيز على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة

فعاليات اليوم الطبي المجاني

أخبار محلية 1020 مستفيدا من فعاليات اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في قصبة معان

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي: الجيش مستعد لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية الحدود

مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات



 


الأكثر مشاهدة