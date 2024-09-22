حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

الوكيل الإخباري- نظمت محمية العقبة البحرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في مديرية التربية والتعليم، حملة توعوية ضمن برنامج "تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ"، استهدفت 70 طالبا وطالبة.

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