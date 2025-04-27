الأحد 2025-04-27 11:03 ص
 

حوادث الدهس تتسبب بوفاة وأربع إصابات خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من منطقة مطبات ضبعا ، حيث نتج عن الحادث وفاة ، تم إسعافها إلى مستشفى الأميرة سلمى .اضافة اعلان


كما وقع حادث تصادم على طريق الرمثا بالقرب من الصوامع ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الملك المؤسس .

كما أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس لأربعة أشخاص ما بعد دوار الداخلية وما قبل دوار فراس ، وحالتهم العامة متوسطة ، وتم تعليل سبب حادث الدهس لعدم أخذ الاحتياطات المرورية .

 
gnews

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