حوادث الدهس تتسبب بوفاة وأربع إصابات خلال 24 ساعة

كما وقع حادث تصادم على طريق الرمثا بالقرب من الصوامع ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الملك المؤسس .
كما أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس لأربعة أشخاص ما بعد دوار الداخلية وما قبل دوار فراس ، وحالتهم العامة متوسطة ، وتم تعليل سبب حادث الدهس لعدم أخذ الاحتياطات المرورية .
-
أخبار متعلقة
-
العمل: 7818 زيارة تفتيشية في الربع الأول للعام الحالي
-
الأردن يحصل على اعتراف ماليزي بشهادات الحلال الغذائية
-
"حسين ورجوة" توأمان أردنيان تيمناً بالأمير والأميرة - صورة
-
تطبيقات النقل الذكية "مرخصة وغير مرخصة" على طاولة النواب
-
وزير العمل يوجه بالإعداد لليوم "الوطني للتشغيل 2025"
-
جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بمعرض سيال كندا الغذائي
-
حوارية تناقش العنف الأسري وتحدياته
-
الروابدة: الأردن لم يتوانى عن دعم القضية الفلسطينية بكل السبل