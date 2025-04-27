حوادث الدهس تتسبب بوفاة وأربع إصابات خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من منطقة مطبات ضبعا ، حيث نتج عن الحادث وفاة ، تم إسعافها إلى مستشفى الأميرة سلمى . اضافة اعلان





كما وقع حادث تصادم على طريق الرمثا بالقرب من الصوامع ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى مستشفى الملك المؤسس .



كما أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس لأربعة أشخاص ما بعد دوار الداخلية وما قبل دوار فراس ، وحالتهم العامة متوسطة ، وتم تعليل سبب حادث الدهس لعدم أخذ الاحتياطات المرورية .



