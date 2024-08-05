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حوارية في جامعة آل البيت حول مشاركة الشباب بالانتخابات

جانب من الحوارية
جانب من الحوارية




 

الإثنين، 05-08-2024 10:34 م

الوكيل الإخباري- نظمت كليتا الآداب والعلوم الإنسانية، وبيت الحكمة للعلوم السياسية في جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، حوارية حول مشاركة الشباب بالانتخابات النيابية.


وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور صايل السرحان إن هناك إرادة سياسية جادة، وتشريعات ناظمة للحياة السياسية، مؤكدا أن الشباب هم عماد المجتمع الأردني وأن نسبتهم الكبيرة في المجتمع توجب مساهمتهم الاقتصادية والسياسية الفاعلة في الدفع بالتنمية وعوائدها وحضورهم الدائم في العملية السياسية وممارستها.


من جهته، أشار أستاذ التاريخ الدكتور أنور الخالدي إلى المشهد السياسي والتحولات التي شهدها الأردن ودور الشباب الأردني، لافتا إلى دور مجلس النواب في التشريع لكل الأنظمة والقوانين الناظمة للحياة بكل مجالاتها.


وأكد دور مؤسسة ولي العهد من خلال برنامج "أنا أشارك" حيث أن الجامعة سباقة دائما لتمكين الشباب والدفع بهم باتجاه المشاركة بالواجبات الوطنية.


وبين الدكتور عبدالله العرقان من كلية بيت الحكمة، مفهوم المشاركة السياسية بمثابة مجموعة ممارسات يقوم بها الشباب من خلال انخراطهم ومشاركتهم في صنع القرارات، لافتا إلى أهم مراحل المشاركة السياسية وأدوار الشباب بالمساهمة في الأعمال التطوعية كأبرز سمات يتوجب على الشباب الأردني التحلي بها.

gnews

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