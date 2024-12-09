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حوارية في جامعة مؤتة حول دور طلبة الجامعات في التنمية السياسية

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
الإثنين، 09-12-2024 03:45 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جامعة مؤتة، بالتعاون مع لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان "دور طلبة الجامعات الأردنية في التنمية السياسية"، أدارها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماهر المبيضين.

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وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، بحضور رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي العين الدكتورة محاسن الجاغوب، إن الجامعة تعمل على تنظيم الندوات ومشاركة طلبتها فيها، لتعريفهم بالتحديث السياسي وحثهم على الانخراط في الأحزاب، امتثالا للتوجيهات الملكية لتوسيع قاعدة المنظومة السياسية.

 
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