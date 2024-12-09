حوارية في جامعة مؤتة حول دور طلبة الجامعات في التنمية السياسية

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة مؤتة، بالتعاون مع لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان "دور طلبة الجامعات الأردنية في التنمية السياسية"، أدارها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور ماهر المبيضين.

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