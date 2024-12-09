حوارية في جامعة مؤتة حول دور طلبة الجامعات في التنمية السياسية

وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، بحضور رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي العين الدكتورة محاسن الجاغوب، إن الجامعة تعمل على تنظيم الندوات ومشاركة طلبتها فيها، لتعريفهم بالتحديث السياسي وحثهم على الانخراط في الأحزاب، امتثالا للتوجيهات الملكية لتوسيع قاعدة المنظومة السياسية.
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