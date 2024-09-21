ختام ورشة في العقبة حول الطفولة

الوكيل الإخباري- اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم السبت، ورشة بعنوان "إعلام صديق للطفولة".

اضافة اعلان



وعقدت الورشة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند)، ، والشبكة العربية للطفولة المبكرة، ومنظمة بلان انترناشونال، وذلك ضمن مشروع" الخطوات الأولى الخطوة الكبرى" الممول من مؤسسة برنارد فان لير.



وأكد أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي، أهمية التركيز على الإعلاميين باعتبارهم شريكا استراتيجيا لتعميق فهم قضايا الطفولة، وزيادة وعي المجتمع بأهمية تمكين الأطفال وتفعيل حقوق تكفل لهم حياة كريمة قائمة على القيم والمعايير المجتمعية.



وأشار إلى تقدم الأردن على المستوى الدولي في حفظ حقوق الأطفال وحمايتهم، وتعزيز بيئة محفزة لتطور الأطفال ونشأتهم بصورة سليمة تعليميا وصحيا ونفسيا، مؤكدا ان الاستثمار في قطاع الطفولة هو استثمار في المستقبل.