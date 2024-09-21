ختام ورشة في العقبة حول الطفولة

وعقدت الورشة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند)، ، والشبكة العربية للطفولة المبكرة، ومنظمة بلان انترناشونال، وذلك ضمن مشروع" الخطوات الأولى الخطوة الكبرى" الممول من مؤسسة برنارد فان لير.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي، أهمية التركيز على الإعلاميين باعتبارهم شريكا استراتيجيا لتعميق فهم قضايا الطفولة، وزيادة وعي المجتمع بأهمية تمكين الأطفال وتفعيل حقوق تكفل لهم حياة كريمة قائمة على القيم والمعايير المجتمعية.
وأشار إلى تقدم الأردن على المستوى الدولي في حفظ حقوق الأطفال وحمايتهم، وتعزيز بيئة محفزة لتطور الأطفال ونشأتهم بصورة سليمة تعليميا وصحيا ونفسيا، مؤكدا ان الاستثمار في قطاع الطفولة هو استثمار في المستقبل.
وركزت الورشة على تعزيز فهم الإعلاميين لقضايا الطفولة وتعزيز قدراتهم في القضايا ذات الصلة؛ وتناولها بمواد الصحفية بشكل معمق ليكون الإعلام أولى الوسائل والأدوات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل
-
دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار
-
أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم
-
التربية تمنع العقود الورقية للعاملين بالمدارس الخاصة .. وثيقة
-
وزير الشباب: أولوية عملنا هو ترجمة التوجيهات الملكية نحو الشباب
-
سلطة وادي الأردن تبدأ بتعبيد طرق زراعية بالأغوار الشمالية
-
الشريدة : مراكز الأمل للتربية الخاصة نموذج للتفاعل المجتمعي بالأردن
-
إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات