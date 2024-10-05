خرفان يبحث مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الأمور المالية والإدارية والتنظيمية

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- عقد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية اجتماعا مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة . اضافة اعلان





ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية مع رؤساء لجان المخيمات لبحث كافة الأمور التنظيمية والإدارية والمالية في المخيمات بالإضافة الى مناقشة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم للوصول الى حلول جذرية قدر المستطاع وتذليل كافة العقبات



وأكد خرفان خلال الاجتماع على أهمية العمل الميداني وضرورة ان يكون رؤساء اللجان قريبين من أهالي المخيمات لتلمس احتياجاتهم وحل مشاكلهم، والتأكد من الانارة في المخيم ونظافته وسلامة البنية التحتية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.



وثمن خرفان خلال الاجتماع مشاريع المبادرات الملكية السامية التي نفذت بتوجيهات ملكية وكان آخرها حديقة مخيم جرش وحديقة مخيم البقعة والمبنى التنموي في مخيم الوحدات مهيبا برؤساء اللجان ضرورة الحفاظ على هذه المشاريع والعناية بها والتأكد من جاهزيتها



وتحدث رؤساء اللجان كل على حدة حول مشاكل كل مخيم وعرض أبرز الاحتياجات وتقدموا بالشكر والتقدير لمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية على هذه الاجتماعات التي تساعد في تذليل العقبات وتسهم في اثراء العمل من اجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات المملكة الثلاثة عشر.

