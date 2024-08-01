 
الخميس 2024-08-01 02:46 م
 
 

خطة تجريبية لاستخدام عدادات كهرباء ذكية في 5 آلاف مأوى بمخيم الزعتري

عدادات كهرباء
عدادات كهرباء




 

الخميس، 01-08-2024 12:49 م

الوكيل الاخباري -  تعتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طرح خطة تجريبية لاستخدام عدادات كهرباء ذكية في 5 آلاف مأوى في مخيم الزعتري اعتبارًا من شهر شباط/فبراير 2025، لمساعدة اللاجئين على تجنب الاستهلاك المفرط للكهرباء، في ظل وصول التيار الكهربائي إلى المخيم لمدة 6 ساعات فقط خلال فصل الصيف الحالي.


ويصل التيار الكهربائي إلى المخيم الموجود في بقعة صحراوية شمال الأردن، لمدة ست ساعات فقط خلال فصل الصيف، نزولا من تسع ساعات في المنطقة التي تستفيد من "أكبر محطة طاقة شمسية بُنيت في مخيم للاجئين في العالم".

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