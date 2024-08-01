خطة تجريبية لاستخدام عدادات كهرباء ذكية في 5 آلاف مأوى بمخيم الزعتري

ويصل التيار الكهربائي إلى المخيم الموجود في بقعة صحراوية شمال الأردن، لمدة ست ساعات فقط خلال فصل الصيف، نزولا من تسع ساعات في المنطقة التي تستفيد من "أكبر محطة طاقة شمسية بُنيت في مخيم للاجئين في العالم".
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