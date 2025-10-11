السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

الوكيل الإخباري-   إخراج الطفل لسانه قد يكون سلوكًا طبيعيًا أو علامة على مشكلة تحتاج للانتباه.

أسباب إخراج الطفل لسانه:
- تقليد الآخرين
الأطفال يحبون تقليد الأهل، وإخراج اللسان قد يكون طريقة للتواصل والمرح.
- الإشارة إلى الجوع أو الشبع
يخرج الطفل لسانه ليخبرك أنه جائع أو شبعان، وهذا رد فعل طبيعي له.
- عدم الاستعداد للأطعمة الصلبة
إذا أعطيت الطفل طعامًا صلبًا قبل أوانه، قد يخرج لسانه كرد فعل رفض.
- التنفس من الفم
التنفس من الفم بسبب نزلة برد أو حساسية يجعل الطفل يخرج لسانه.
- طلب الاهتمام
يكرر الطفل هذا التصرف لجذب انتباه والديه أو من حوله.
- رفض الطعام
إخراج اللسان قد يكون رد فعل للنكهات الجديدة أو عدم الرغبة في الأكل.
- كبر حجم اللسان أو مشاكل طبية أخرى
بعض الحالات الطبية تسبب إخراج اللسان بشكل مستمر، مع أعراض أخرى مثل زيادة اللعاب وصعوبة البلع.

بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

