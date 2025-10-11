لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

أسباب إخراج الطفل لسانه:
- تقليد الآخرين
الأطفال يحبون تقليد الأهل، وإخراج اللسان قد يكون طريقة للتواصل والمرح.
- الإشارة إلى الجوع أو الشبع
يخرج الطفل لسانه ليخبرك أنه جائع أو شبعان، وهذا رد فعل طبيعي له.
- عدم الاستعداد للأطعمة الصلبة
إذا أعطيت الطفل طعامًا صلبًا قبل أوانه، قد يخرج لسانه كرد فعل رفض.
- التنفس من الفم
التنفس من الفم بسبب نزلة برد أو حساسية يجعل الطفل يخرج لسانه.
- طلب الاهتمام
يكرر الطفل هذا التصرف لجذب انتباه والديه أو من حوله.
- رفض الطعام
إخراج اللسان قد يكون رد فعل للنكهات الجديدة أو عدم الرغبة في الأكل.
- كبر حجم اللسان أو مشاكل طبية أخرى
بعض الحالات الطبية تسبب إخراج اللسان بشكل مستمر، مع أعراض أخرى مثل زيادة اللعاب وصعوبة البلع.
