لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

الوكيل الإخباري- إخراج الطفل لسانه قد يكون سلوكًا طبيعيًا أو علامة على مشكلة تحتاج للانتباه.



أسباب إخراج الطفل لسانه:

- تقليد الآخرين

الأطفال يحبون تقليد الأهل، وإخراج اللسان قد يكون طريقة للتواصل والمرح.

- الإشارة إلى الجوع أو الشبع

يخرج الطفل لسانه ليخبرك أنه جائع أو شبعان، وهذا رد فعل طبيعي له.

- عدم الاستعداد للأطعمة الصلبة

إذا أعطيت الطفل طعامًا صلبًا قبل أوانه، قد يخرج لسانه كرد فعل رفض.

- التنفس من الفم

التنفس من الفم بسبب نزلة برد أو حساسية يجعل الطفل يخرج لسانه.

- طلب الاهتمام

يكرر الطفل هذا التصرف لجذب انتباه والديه أو من حوله.

- رفض الطعام

إخراج اللسان قد يكون رد فعل للنكهات الجديدة أو عدم الرغبة في الأكل.

- كبر حجم اللسان أو مشاكل طبية أخرى

بعض الحالات الطبية تسبب إخراج اللسان بشكل مستمر، مع أعراض أخرى مثل زيادة اللعاب وصعوبة البلع.

