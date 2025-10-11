السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة

السبت، 11-10-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء وضمان سلامتك وراحة القيادة، إليك أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

فحص الإطارات
تحقق من عمق مداس الإطارات لضمان التماسك على الطرق الزلقة.
فكّر في استخدام إطارات شتوية أو إطارات ذات جودة عالية مخصصة للطقس البارد.


تغيير زيوت المحرك والسوائل
استخدم زيت محرك يناسب درجات الحرارة المنخفضة.
تأكد من مستوى سائل التبريد (الرادياتير) وسوائل الفرامل.
أضف سائل مساحات مقاوم للتجمد.


تفقد البطارية
تحقق من حالة البطارية، فالطقس البارد قد يقلل من كفاءتها.
تأكد من توصيلات البطارية نظيفة ومحكمة.


فحص نظام التدفئة والزجاج
جرب التدفئة الداخلية ومزيل الضباب للتأكد من فعاليتهما.
تحقق من سلامة مساحات الزجاج الأمامي واستبدلها إذا كانت متآكلة.


استعد للطوارئ
احتفظ بحقيبة طوارئ تحتوي على بطانية، ماء، طعام، مصباح يدوي، وكابلات شحن البطارية.
تأكد من وجود كاشط للثلوج وفرشاة إزالة الجليد.


فحص الفرامل والإضاءة
تحقق من كفاءة الفرامل لأنها حاسمة في الظروف الزلقة.
تأكد من عمل جميع الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الضباب.


اتباع هذه الخطوات يضمن قيادة آمنة ومريحة خلال أشهر الشتاء القاسية.

 
 
