في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد

جيسيكا، المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل الجنسية الأمريكية، كانت قد تعرضت لحادث مأساوي وهي في سن الـ16، بعد أن اختُطفت مع أصدقائها وتعرضت لحادث سير عنيف خلال رحلة قسرية في غابات نيو جيرسي، ما أدى إلى إصابتها بشلل كامل في الساقين.
لحظة مشيها من جديد شكلت نقطة تحول وأمل في قصتها الملهمة، التي تروي انتصار الإرادة والعلاج على الإعاقة والصدمة.
لاحظوا النعم يللي نحنا عايشينا و ما مننتبه أنها حلم لكتار منّا. pic.twitter.com/RlVUXkpajL
