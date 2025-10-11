السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد

لقطات من الفيديو
 
السبت، 11-10-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   استعادت الشابة اللبنانية جيسيكا الطويل قدرتها على المشي بعد عقد كامل من الشلل، في مشهد مؤثر انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث ظهرت وهي تخطو خطواتها الأولى بمساعدة أجهزة روبوتية وأخصائية علاج طبيعي، وسط دموع الفرح.

جيسيكا، المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل الجنسية الأمريكية، كانت قد تعرضت لحادث مأساوي وهي في سن الـ16، بعد أن اختُطفت مع أصدقائها وتعرضت لحادث سير عنيف خلال رحلة قسرية في غابات نيو جيرسي، ما أدى إلى إصابتها بشلل كامل في الساقين.


لحظة مشيها من جديد شكلت نقطة تحول وأمل في قصتها الملهمة، التي تروي انتصار الإرادة والعلاج على الإعاقة والصدمة.

 

 

 

روسيا اليوم

 

 
 
