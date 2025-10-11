شاهد دب يفاجئ سيدة وينقض عليها خلال نزهتها الصباحية في اليابان

قبل أيام، اقتحم دب آخر قسم السوشي في سوبرماركت بمدينة نوماتا، مما أثار الذعر بين 40 زبوناً. أصيب اثنان بجروح طفيفة، لكن لم تسجل وفيات. ووفقاً لمسؤول المتجر، لم يكن الدب مهتماً بالطعام، بل أراد الخروج لكنه لم يتمكن، مما أدى إلى توتره.
هذا العام، ارتفع عدد ضحايا هجمات الدببة في اليابان إلى 7، وهو أعلى معدل منذ بدء التسجيل عام 2006، ويرجح الخبراء أن التغير المناخي دفع الدببة للانتقال إلى المناطق الحضرية بحثاً عن الغذاء، مع تقلص مصادره الطبيعية في الجبال.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من هجمات مماثلة شهدتها البلاد مؤخراً، منها إصابات في محافظات أكيتا وشيراكوا.
The animal pounced on the 82-year-old just 100 meters from a train station. The woman escaped with scratches on her face.
