الكشف عن الحالة الصحية لترامب بعد إجرائه فحصه الطبي

09:45 ص

الوكيل الإخباري- أفاد طبيب الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بصحة عامة ممتازة" بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام. اضافة اعلان





وقصد ترامب البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة، مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن صباح الجمعة لإجراء فحصه السنوي الروتيني.



وعندما سأله صحافيون عن النتيجة بعد عودته إلى البيت الأبيض، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.



وكتب طبيبه شون باربابيلا في رسالة نشرها البيت الأبيض "يواصل الرئيس ترامب إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة".



أضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عاما من عمره الزمني. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق دون قيود".



وقال باربابيلا إن ترامب أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 وجرعة الإنفلونزا السنوية.



وسبق للبيت الأبيض أن أعلن في تموز أن ترامب يعاني من قصور وريدي، بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.