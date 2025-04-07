رئيس الأعيان يلتقي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

02:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726506 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ومسؤول ملف الأردن في مجموعة (Renew Europe) في البرلمان، مالك أزماني. اضافة اعلان





وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل النهوض بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأشار الفايز خلال اللقاء إلى علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها علاقات تاريخية واستراتيجية، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح والأهداف المشتركة. وقال إن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، يحرص على تطوير هذه العلاقات والبناء عليها في مختلف المجالات.



وثمّن الفايز المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم مسيرة التنمية في الأردن، ومساعدته في تحمّل تبعات الأزمات الإقليمية وأثرها على الاقتصاد الأردني، كما ثمّن مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدات للأردن، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، لتمكين الأردن، كدولة محورية في المنطقة، من مواصلة دوره في إحلال الأمن والاستقرار، ووقف الحرب الإسرائيلية.



وأكد رئيس مجلس الأعيان أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، مبيّنًا أن الشراكة الأردنية الأوروبية استراتيجية وتاريخية، ويحرص الأردن على تعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبيّن أن الأردن، وبسبب صراعات المنطقة، أصبح أكبر دولة حاضنة للاجئين في العالم، وهو يتحمّل اليوم وحده أعباء اللجوء السوري على أراضيه، مشيرًا إلى أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية، ولن يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين ما لم يقدم المجتمع الدولي الدعم الكافي لخطة الاستجابة للأزمة السورية، التي وضعها الأردن بالشراكة مع المجتمع الدولي.



وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة، أشار الفايز إلى الصراعات الأمنية والسياسية وتأثيرها على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وكان آخر هذه الصراعات العدوان الإسرائيلي البشع على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة وتطهير عرقي وتدمير لسبل عيش الفلسطينيين، والعمل بكل الوسائل الممكنة على تهجيرهم قسرًا، أمر غير مقبول بأي معيار من المعايير الأخلاقية أو القانونية أو الإنسانية.



وطالب الفايز البرلمان الأوروبي وجميع البرلمانات والمؤسسات البرلمانية العالمية، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وأحرار العالم، باتخاذ مواقف حقيقية وفاعلة، والعمل الجاد من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن استمرار غياب أي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف عدوانه أمر غير مقبول.



وقال الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى بقوة إلى إرساء سلام عادل وشامل في المنطقة، مبيّنًا أن جلالته، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يبذل جهودًا حثيثة على مختلف الصعد الإقليمية والدولية لوقف هذا العدوان، وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الوصول إلى القطاع، الذي يتعرض سكانه لعملية تجويع ممنهجة وحصار مميت.



وأكد أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي ومؤسساته البرلمانية في دعم جهود جلالة الملك الرامية إلى إيجاد أفق سياسي ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة، ويفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع واستقرار المنطقة.



من جانبه، قال البرلماني الأوروبي مالك أزماني، إن البرلمان الأوروبي حريص على تقديم الدعم المالي والاقتصادي للأردن، ودعم خطط التنمية فيه، بما يسهم في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.



وثمّن أزماني الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ومساعي جلالته المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع.





