روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض جديد في عوائد روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة، بسبب تراجع كميات الصادرات والأسعار، حيث تراجعت إلى 13.1 مليار دولار في تشرين الأول، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.

اضافة اعلان



وقالت المالية الروسية في بيان صحفي: "صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية انخفضت بمقدار 150 ألف برميل يومياً إلى 7.4 مليون في تشرين الأول، متخلية عن زيادة شهدتها في شهر أيلول، وذلك بسبب العقوبات الغربية على الاقتصاد".