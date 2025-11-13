روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز

وقالت المالية الروسية في بيان صحفي: "صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية انخفضت بمقدار 150 ألف برميل يومياً إلى 7.4 مليون في تشرين الأول، متخلية عن زيادة شهدتها في شهر أيلول، وذلك بسبب العقوبات الغربية على الاقتصاد".
