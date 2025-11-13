الخميس 2025-11-13 07:27 م
 

روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز

ب
أرشيفية
 
الخميس، 13-11-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، عن انخفاض جديد في عوائد روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة، بسبب تراجع كميات الصادرات والأسعار، حيث تراجعت إلى 13.1 مليار دولار في تشرين الأول، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.

اضافة اعلان


وقالت المالية الروسية في بيان صحفي: "صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية انخفضت بمقدار 150 ألف برميل يومياً إلى 7.4 مليون في تشرين الأول، متخلية عن زيادة شهدتها في شهر أيلول، وذلك بسبب العقوبات الغربية على الاقتصاد".


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

شؤون برلمانية عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين

الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

أسواق ومال الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

شؤون برلمانية الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل

افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

أخبار محلية افتتاح مرافق للأطفال وألعاب خارجية في مركز زها

العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

عربي ودولي العفو الدولية: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة

ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

أخبار محلية ديكابوليس للإعلام والتعليم.. الريادة في الإعلام الاقتصادي والتعليم العصري والمنصات الطبية المعتمدة

ا

أخبار محلية محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

ب

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز



 
 



الأكثر مشاهدة