محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

الوكيل الإخباري- شاركت محمية رم الطبيعية التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في اجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التعاون العربي المستمر بين السلطة وهيئة البيئة- أبوظبي والأمانة العامة لصون المها العربي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وصون التراث الطبيعي في المنطقة.

وناقش وفد السلطة برئاسة مدير محمية رم الطبيعية صالح النعيمات، آليات التعاون المستقبلي لتوسيع برامج الإكثار للمها العربي وإعادة توطينه في البيئات الطبيعية المناسبة بمشاركة ممثلين عن الهيئات والمؤس سات البيئية من مختلف الدول العربية.

وبحث النعيمات مع المدير التنفيذي للتنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة- أبوظبي أحمد الهاشمي سبل تعزيز التعاون والإعداد للمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستركّز على توسيع نطاق الانتشار الطبيعي للمها وتحسين برامج الرصد والمتابعة البيئية.



وأوضح رئيس قسم الحماية في المحمية عايش الزلابية الجهود الحالية والمستقبلية في إعداد المرحلة الثانية من مشروع المها العربي، مشيرًا إلى أبرز إنجازات محمية رم في استدامة المشروع وتطويره من خلال الرصد الميداني والتعاون العلمي والتقني مع الشركاء الإقليميين.



كما استعرض الحالة السابقة والحالية للمشروع، وكيفية تطبيق تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) لتقييم المشروع بصورة شاملة، وتحديد مجالات التطوير والتحسين في المراحل المقبلة، بما يعزز من كفاءة إدارة المشروع واستدامة نتائجه البيئية.