محمية رم تشارك باجتماع الأمانة العامة لصون المها العربي في الإمارات

وناقش وفد السلطة برئاسة مدير محمية رم الطبيعية صالح النعيمات، آليات التعاون المستقبلي لتوسيع برامج الإكثار للمها العربي وإعادة توطينه في البيئات الطبيعية المناسبة بمشاركة ممثلين عن الهيئات والمؤس
وأوضح رئيس قسم الحماية في المحمية عايش الزلابية الجهود الحالية والمستقبلية في إعداد المرحلة الثانية من مشروع المها العربي، مشيرًا إلى أبرز إنجازات محمية رم في استدامة المشروع وتطويره من خلال الرصد الميداني والتعاون العلمي والتقني مع الشركاء الإقليميين.
كما استعرض الحالة السابقة والحالية للمشروع، وكيفية تطبيق تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) لتقييم المشروع بصورة شاملة، وتحديد مجالات التطوير والتحسين في المراحل المقبلة، بما يعزز من كفاءة إدارة المشروع واستدامة نتائجه البيئية.
وقدم وفد المحمية خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مشروع إعادة توطين المها العربي في المحمية، الذي يُعد من المشاريع البيئية الرائدة في الأردن، ويهدف إلى إعادة بناء قطيع مستدام من المها العربي في بيئته الطبيعية وتعزيز دوره في تحقيق التوازن البيئي والتنوع الحيوي.
