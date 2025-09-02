الثلاثاء 2025-09-02 10:39 ص
 

رئيس الجامعة الأردنية: نعيد تشكيل شخصية الطالب لمواكبة تحديات العصر

نذير عبيدات
نذير عبيدات
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   صرّح رئيس الجامعة الأردنية، نذير عبيدات، بأن مسؤوليات الجامعات في العصر الحالي لم تعد تقتصر على التعليم ونقل المعرفة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى دور أعمق وأشمل يتمثل في بناء الإنسان وصقل شخصيته.

اضافة اعلان


وأكد عبيدات من الجامعة الأردنية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ63، أنه من واجب الجامعات اليوم أن تعيد النظر في برامجها الأكاديمية، لافتا النظر إلى أن الجامعة الأردنية تسعى، ضمن هذا التوجه، إلى إعادة تشكيل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل الإيجابي مع متغيرات الحياة والمجتمع، والتكيّف مع التحديات المتسارعة في مختلف الميادين.


وأشار إلى أن الجامعة تركز في برامجها الحديثة على تطوير "المهارات الناعمة"، مثل التفكير الناقد، والمرونة، والتواصل الفعّال، واحترام الآخر وتقبّله، مؤكدًا أن هذه القيم والمهارات أصبحت ضرورة لا غنى عنها في عالم اليوم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة