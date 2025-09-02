رئيس الجامعة الأردنية: نعيد تشكيل شخصية الطالب لمواكبة تحديات العصر

وأكد عبيدات من الجامعة الأردنية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ63، أنه من واجب الجامعات اليوم أن تعيد النظر في برامجها الأكاديمية، لافتا النظر إلى أن الجامعة الأردنية تسعى، ضمن هذا التوجه، إلى إعادة تشكيل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل الإيجابي مع متغيرات الحياة والمجتمع، والتكيّف مع التحديات المتسارعة في مختلف الميادين.
وأشار إلى أن الجامعة تركز في برامجها الحديثة على تطوير "المهارات الناعمة"، مثل التفكير الناقد، والمرونة، والتواصل الفعّال، واحترام الآخر وتقبّله، مؤكدًا أن هذه القيم والمهارات أصبحت ضرورة لا غنى عنها في عالم اليوم.
