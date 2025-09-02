رئيس الجامعة الأردنية: نعيد تشكيل شخصية الطالب لمواكبة تحديات العصر

الوكيل الإخباري- صرّح رئيس الجامعة الأردنية، نذير عبيدات، بأن مسؤوليات الجامعات في العصر الحالي لم تعد تقتصر على التعليم ونقل المعرفة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى دور أعمق وأشمل يتمثل في بناء الإنسان وصقل شخصيته.

وأكد عبيدات من الجامعة الأردنية بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ63، أنه من واجب الجامعات اليوم أن تعيد النظر في برامجها الأكاديمية، لافتا النظر إلى أن الجامعة الأردنية تسعى، ضمن هذا التوجه، إلى إعادة تشكيل شخصية الطالب ليكون قادرا على التفاعل الإيجابي مع متغيرات الحياة والمجتمع، والتكيّف مع التحديات المتسارعة في مختلف الميادين.