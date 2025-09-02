الثلاثاء 2025-09-02 02:26 م
 

تدهور "تريلا" يتسبب باغلاق طريق النقب باتجاه عمان

تدهور "تريلا" يتسبب باغلاق طريق النقب باتجاه عمان
تدهور "تريلا" يتسبب باغلاق طريق النقب باتجاه عمان
 
الثلاثاء، 02-09-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   تتعامل الدوريات الخارجية مع أثر مروري نتيجة تدهور مركبة (تريلا)، ما قبل محطة رأس النقب بحوالي 2 كم باتجاه عمان.

اضافة اعلان


وبحسب ما اعلنت ادارة الدوريات الخارجية  فقد تسبب حادث التدهور الى إغلاق للمسرب الأيسر بشكل كامل باتجاه عمان نتيجة سقوط حمولة (زيت مركبات) على الطريق.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية تمديد استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

لب

طب وصحة السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر

عععع

المرأة والجمال الترقيع يعود إلى الواجهة: موضة تجمع بين الإبداع والاستدامة

تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة بمديرية أمن وحماية المطارات

أخبار محلية تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة بمديرية أمن وحماية المطارات

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1124

عربي ودولي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1124

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية "المواصفات": التوسع بمجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال

ؤلت

أخبار الشركات "ماستركارد" و"زين كاش" تعلنان عن شراكة استراتيجية لدعم حلول الدفع الرقمي في الأردن

لبلبل

طب وصحة أخطاء شائعة تُفسد الرجيم وتمنع فقدان الوزن رغم الالتزام



 
 





الأكثر مشاهدة