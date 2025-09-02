تدهور "تريلا" يتسبب باغلاق طريق النقب باتجاه عمان

وبحسب ما اعلنت ادارة الدوريات الخارجية فقد تسبب حادث التدهور الى إغلاق للمسرب الأيسر بشكل كامل باتجاه عمان نتيجة سقوط حمولة (زيت مركبات) على الطريق.
-
