للعام الثالث.. محمد رمضان خارج دراما رمضان 2026

وأوضح رمضان في تصريحات إعلامية أنه يتطلع للعودة في رمضان 2027 بعمل يحمل بصمته ويليق بجمهوره، مؤكدًا أن غيابه هذا العام مرتبط بانشغاله بعدة مشاريع فنية، من أبرزها فيلمه الجديد "أسد" للمخرج محمد دياب، والذي يتناول ثورة العبيد في العصر العباسي.
ورغم غيابه عن الدراما، رجّحت مصادر إعلامية مصرية ظهوره في رمضان المقبل من خلال جزء ثان من برنامج "مدفع رمضان"، بعد نجاحه في 2025.
وكان رمضان قد أثار التكهنات مؤخرًا عبر منشور غامض كتب فيه: "2026 أم 2027؟"، قبل أن يحسم الجدل بتصريحه الأخير.
-
أخبار متعلقة
-
رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم
-
محمد منير في تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم 'ضي'
-
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)
-
إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)
-
هيفاء حسين تقاضي فضل شاكر.. ما التهمة؟
-
داليا البحيري تروي تفاصيل حادث السير وأزمتها الصحية في الصيف
-
سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة.. والقبض على السارقة
-
ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام - (فيديو)