للعام الثالث.. محمد رمضان خارج دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري محمد رمضان غيابه رسميًا عن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، للعام الثالث على التوالي، منذ آخر أعماله في مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

اضافة اعلان



وأوضح رمضان في تصريحات إعلامية أنه يتطلع للعودة في رمضان 2027 بعمل يحمل بصمته ويليق بجمهوره، مؤكدًا أن غيابه هذا العام مرتبط بانشغاله بعدة مشاريع فنية، من أبرزها فيلمه الجديد "أسد" للمخرج محمد دياب، والذي يتناول ثورة العبيد في العصر العباسي.



ورغم غيابه عن الدراما، رجّحت مصادر إعلامية مصرية ظهوره في رمضان المقبل من خلال جزء ثان من برنامج "مدفع رمضان"، بعد نجاحه في 2025.



وكان رمضان قد أثار التكهنات مؤخرًا عبر منشور غامض كتب فيه: "2026 أم 2027؟"، قبل أن يحسم الجدل بتصريحه الأخير.