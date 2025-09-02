ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال 7 أشهر

01:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744553 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين لنهاية شهر تموز الماضي ما مقداره 118.6 نقطة مئوية، مقابل 111.2 نقطة من ذات الفترة من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.6 بالمئة. اضافة اعلان



وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد من المحاصيل، أبرزها: الفلفل الحار، والفلفل الحلو الأخضر، والموز، والتي شكلت أهمياتها النسبية 35.9 بالمئة.

وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضًا لأسعار عدد من المحاصيل، أبرزها: البطاطا، والباذنجان، والفلفل الحلو الملوّن، وبأهمية نسبية بلغت 64.1 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تموز من العام الحالي ما مقداره 95.8 نقطة، مقابل 110.7 نقطة مئوية لنفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.5 بالمئة.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تموز من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرقم القياسي لعدد من المحاصيل، أهمها: البندورة، والفلفل الحلو الملوّن، والزهرة، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها ما نسبته 67.8 بالمئة.

وبالمقابل، ارتفع الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، أبرزها: الملفوف الأبيض، والفراولة، والجوافة، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها 32.2 بالمئة.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر تموز من عام 2025 ما مقداره 95.8 نقطة مئوية، مقابل 143.1 نقطة مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه من نفس العام، بانخفاض نسبته 33.1 بالمئة.



ولدى مقارنة الرقم القياسي لشهر تموز من عام 2025 مع الشهر الذي سبقه من نفس العام، انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل، والتي شكلت أهميتها النسبية 70.1 بالمئة، أهمها: التمور، والصبّر، والبندورة، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل، أهمها: الملفوف الأبيض، والذرة الخضراء، والزعتر، وبأهمية نسبية بلغت 29.9 بالمئة.