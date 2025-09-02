وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته السلوفينية

-
أخبار متعلقة
-
عجلون: الغابات الكثيفة الوجهة المفضلة للمتنزهين وهواة الاسترخاء
-
الضمان الاجتماعي يوقف رواتب متقاعدين لهذا السبب
-
الأشغال: إنهاء العمل في مشروع الجسر الجديد في غور حديثة وفتحه أمام حركة السير
-
إطلاق مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى الخميس المقبل
-
الهيئة الخيرية تواصل توزيع الخبز في شمال وجنوب قطاع غزة
-
الأردن يرحب بعزم بلجيكا على الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً
-
تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية