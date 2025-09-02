وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته السلوفينية

الوكيل الإخباري- عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسّعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، على هامش أعمال منتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا.

