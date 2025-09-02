الثلاثاء 2025-09-02 12:37 م
 

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته السلوفينية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الثلاثاء، 02-09-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري-  عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسّعة مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، على هامش أعمال منتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا.

