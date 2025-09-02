أخطاء شائعة تُفسد الرجيم وتمنع فقدان الوزن رغم الالتزام

الوكيل الإخباري- رغم اتباع حمية غذائية، يعاني كثيرون من ثبات الوزن أو بطء نتائجه، ما يؤدي للإحباط والتشكيك بفعالية النظام. ويعود ذلك غالبًا إلى أخطاء غذائية وسلوكية شائعة تُدمّر نتائج الرجيم دون إدراك.

أبرز هذه الأخطاء تشمل:

الاعتماد على صنف واحد من الطعام: أنظمة مثل "رجيم التفاح" أو "الشوربة فقط" تفتقر للتوازن وتبطئ عملية الحرق.

تجويع النفس: الامتناع عن الأكل لفترات طويلة يبطئ الأيض ويجعل الجسم يخزن الدهون بدلاً من حرقها.

قلة ممارسة الرياضة: النشاط البدني ضروري لحرق السعرات وتحفيز الجسم على التخلص من الدهون.

عدم شرب الماء: الجفاف يُضعف عملية التمثيل الغذائي ويزيد الشهية.

تناول الطعام بسرعة: الأكل السريع يُضعف الإحساس بالشبع ويؤدي لتناول كميات أكبر دون وعي.

قلة النوم: النوم غير الكافي يزيد من هرمونات الجوع ويقلل حرق السعرات.

تخطي الوجبات الأساسية: يؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية لاحقًا.



🔔 الخلاصة: لتحقيق نتائج فعالة من الرجيم، يجب التركيز على التوازن الغذائي، الحركة، الراحة، والترطيب، وتجنّب الممارسات الخاطئة الشائعة.