إنجاز 95% من مشروع تعبيد الطرق الزراعية في الأغوار الشمالية

وتفقّد متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، بحضور مساعد الأمين العام للأغوار الشمالية والوسطى، المهندس فيصل الفقير، اليوم الثلاثاء، مشروع تعبيد الطرق الزراعية، والذي جاء بأطوال إجمالية بنحو 8 آلاف متر.
وقال الفقير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشروع يأتي ضمن جهود سلطة وادي الأردن المستمرة في تنفيذ مشروعات اللامركزية لتطوير البنية التحتية المحلية، وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتعزيز الحركة الزراعية في اللواء، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأكد استمرار السلطة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية واللامركزية التي تخدم المزارعين وتدعم التنمية الزراعية والاقتصادية في جميع مناطق وادي الأردن.
