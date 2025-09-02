إنجاز 95% من مشروع تعبيد الطرق الزراعية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أنجزت سلطة وادي الأردن 95 بالمئة من مشروعات تعبيد الطرق الزراعية في لواء الأغوار الشمالية، وذلك ضمن المشروعات الممولة من موازنة اللامركزية.

وتفقّد متصرف لواء الأغوار الشمالية، خالد الكساسبة، بحضور مساعد الأمين العام للأغوار الشمالية والوسطى، المهندس فيصل الفقير، اليوم الثلاثاء، مشروع تعبيد الطرق الزراعية، والذي جاء بأطوال إجمالية بنحو 8 آلاف متر.