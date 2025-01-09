رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من تجمع "شباب الولاء للوطن وقائد الوطن".



وتناول العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الإنجازات الوطنية، التي تحققت في عهد جلالة الملك الثاني، في مختلف المجالات، وكذلك مواقف الأردن والجهود الملكية لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك الأشقاء في سوريا ولبنان، سياسيا وإنسانيا.



وأكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل جهوده المكثفة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

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