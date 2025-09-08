رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا تربويًا من مديرية التربية والتعليم للمزار الشمالي، حيث استعرض العيسوي جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التحديث ومواقفه تجاه قضايا امته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وقال العيسوي إن جلالة الملك أطلق، منذ توليه أمانة المسؤولية، مسيرة إصلاحية متكاملة لبناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصون المكتسبات الوطنية.



وأشار إلى أن جلالته وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان الشباب اهتمامًا خاصًا، معتبرين إياهم الثروة الحقيقية ومحرك نهضة الأردن، ويسعون لفتح الآفاق أمامهم في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.

اضافة اعلان