رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي

وقال العيسوي إن جلالة الملك أطلق، منذ توليه أمانة المسؤولية، مسيرة إصلاحية متكاملة لبناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصون المكتسبات الوطنية.
وأشار إلى أن جلالته وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان الشباب اهتمامًا خاصًا، معتبرين إياهم الثروة الحقيقية ومحرك نهضة الأردن، ويسعون لفتح الآفاق أمامهم في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.
وخلال اللقاء، أكد أعضاء الوفد أن الأسرة التربوية، من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، تستلهم من جلالة الملك وولي العهد الفكر والقدوة، مشيرين إلى الأوراق النقاشية الملكية التي تشكل خارطة طريق واضحة للسير على خطى جلالتهما في مسيرة البناء والإصلاح.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك الحكيمة، داعمين لمواقف ورؤى جلالة الملك سواء على الصعيد الوطني او تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقطاع غزة، متمسكين بالثوابت الوطنية.
-
أخبار متعلقة
-
العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان
-
"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية
-
بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة
-
اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد
-
المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية
-
محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس
-
بلدية إربد تطرح عطاء لتعبيد طرق بقيمة 748 ألف دينار
-
وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية