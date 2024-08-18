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رئيس المحكمة الدِّستورية يتسلم تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن 2023

رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن
رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن
الأحد، 18-08-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-    تسلَّم رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ،اليوم الأحد، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن، نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الانسان في الأردن لعام 2023.


واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.


وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.


بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

gnews

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رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن

أخبار محلية رئيس المحكمة الدِّستورية يتسلم تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن 2023

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