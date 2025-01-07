رئيس الوزراء: نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية

جاء ذلك، خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية هي: المستوى الوطني الاستراتيجي من خلال المضي قدما بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، ومستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها.
وأشار إلى القرارات الهيكلية الإصلاحية التي تم اتخاذها كالتسويات الجمركية والضريبية للقضايا العالقة منذ سنوات وهيكلة جذرية لقطاع المركبات، بما في ذلك المركبات غير المرخصة.
وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أشار رئيس الوزراء إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الذي يتعلق بتعزيز كفاءة الموظفين وأدائهم وقدارتهم، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة والتوسع فيها، مبينا أنه سيتم أتمتة 80% من الخدمات الحكومية خلال العام الحالي بشكل نوعي.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن .. سرعة بديهة ضابط غرفة عمليات تنقذ حياة سائق تكسي
-
مباحثات أردنية سورية موسعة في وزارة الخارجية
-
حملة نظافة لمناطق سياحية في المزار الشمالي
-
بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية للعاطلين عن العمل في الطفيلة
-
ماذا قال الشيخ النابلسي عن الاردن من قلب دمشق ؟ - فيديو
-
ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات
-
إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية
-
ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف