رئيس الوزراء: نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي كما ورد في كتاب التكليف السامي.



جاء ذلك، خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.



وأشار إلى أن نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية هي: المستوى الوطني الاستراتيجي من خلال المضي قدما بتنفيذ رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري ضمن جداول زمنية واضحة، ومستوى التنمية المحلية عبر التفاعل مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لبعض التحديات التي يواجهونها، فضلا عن بناء رؤية تنموية لكل محافظة بالتشارك مع المجالس والهيئات المنتخبة فيها.

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وعرض رئيس الوزراء ما أنجزته الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها في مجالات الاستثمار وما يرتبط به من مشاريع أساسية واستثمارات وقعت اتفاقياتها بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار وهي: مشاريع ميناء الغاز وميناء الحاويات ومصنع البرومين بالبوتاس، إضافة إلى التركيز خلال هذا العام على السير في إجراءات تنفيذ مشاريع استراتيجية كمشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية بين ميناء العقبة ومناطق التعدين بالشيدية وغور الصافي والعمل على ربط هذا المشروع بالميناء البري في معان.