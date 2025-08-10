رئيس الوزراء يتفقد ستة مواقع تنموية وخدمية في محافظة الكرك

05:16 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، ستة مواقع تنموية وخدمية في محافظة الكرك، وذلك في إطار جولاته الميدانية التفقدية الدورية.





واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانيَّة في محافظة الكرك بتفقد سير العمل والإنجاز في مشروع نواة مدينة الأمير فيصل الرياضيَّة، وذلك في ثاني زيارة تفقديَّة للمشروع.



وشدّد رئيس الوزراء، بحضور وزير الشباب رائد العدوان، على إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث في موعده المقرر، والتأكُّد من توسيع المساحات الخضراء، وتشغيل الملاعب ومرافق العائلات والأطفال وفق أفضل المواصفات، وضرورة إدامة أعمال الصِّيانة والمتابعة لها باستمرار بعد تشغيلها، خصوصاً المسبح نصف الأولمبي.



وكان رئيس الوزراء وجّه خلال زيارته الأولى للمشروع في شهر تشرين الثاني الماضي بإنجاز المراحل الثلاث للمشروع معاً وبشكل متكامل خدمةً للأهالي في محافظة الكرك.



ولغايات الاستفادة المثلى من مبنى حكومي غير مستكمل كانت وزارة المالية قد اشترته من مؤسسة إعمار الكرك عام 2016، أوعز رئيس الوزراء لدى زيارته المبنى بالسير في إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة؛ لاستخدامه كمبنى سريري لكلية طب وجراحة الأسنان.



واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير التعليم العالي عزمي محافظة، ورئيس جامعة مؤتة سلامة نعيمات، إلى إيجاز حول المبنى المؤلف من خمسة طوابق وتسوية ويبعد مسافة 10 دقائق عن الحرم الجامعي، والذي سيخصص كعيادات لطب الأسنان وعيادات طلابية وعيادات اختصاص ومختبرات وأشعة، فضلاً عن تقديم خدمات طبية لأبناء المجتمع المحلي.



وزار رئيس الوزراء مركز مؤاب للخدمات الاجتماعيَّة المتكاملة الذي تأسَّس حديثاً بعد أن أُعلن عنه خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك التي عقدت في تشرين الأول من العام الماضي؛ ليكون أول مركز يقدِّم خدمات اجتماعية متكاملة في لواء مؤاب.



ووجَّه رئيس الوزراء بإنشاء حديقة للمركز وملاعب للأطفال، وتأمينه بالمستلزمات؛ ليتمكن من تقديم خدماته بكفاءة عالية، وتزويده بوسيلة نقل لتسهيل تنقُّل المستفيدين وتوسيع الاستفادة من خدماته.



واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إلى حاجة المركز من البرامج التي تكفل تقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة منه.



كما زار رئيس الوزراء معهد تدريب مهني مؤاب، وجال في مرافق المعهد، حيث اطَّلع على البرامج التدريبية على المهن المختلفة التي يقدّمها لـ 307 متدربين حالياً، والتي تشمل مهن عديدة مثل الحلاقة وميكانيك السيارات والتصنيع الغذائي، مؤكداً ضرورة ربط المنتجات بالتصنيع الغذائي والحرفي على المنصة الإلكترونية الخاصة "خيرات الدار" التي وفرتها الحكومة لتسويق المنتجات الحرفية والغذائية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة.



ووجّه رئيس الوزراء، بحضور وزير العمل خالد البكار، بزيادة مدد برامج التدريب في معاهد التدريب المهني بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتعزيز استفادة الخريجين منها، إلى جانب تعزيز استفادتهم من برامج التَّمويل التي يقدّمها صندوق التنمية والتَّشغيل لفتح مشاريعهم الخاصَّة.



وأوعز بتزويد المعهد بأجهزة تكييف وتحديث أجهزة الكمبيوتر في المعهد.



واطّلع رئيس الوزراء على مشروع الزراعة المائية الذي تدرس مؤسسة التدريب المهني التوسع فيه بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة لتدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية.



كما تفقد رئيس الوزراء مركز صحي محيّ الأولي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، ووجّه بتزويده بالكوادر الطبيَّة التي يحتاجها وتعزيز الخدمات التي يقدّمها للمواطنين، وإجراء الصيانة اللازمة له.



وجال رئيس الوزراء، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في أقسام المركز وتبادل الحديث مع المراجعين والكوادر العاملة فيه بشأن احتياجات المركز من الكوادر والأجهزة الطبية.



كما تفقد رئيس الوزراء سير العمل في مشروع تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، الذي سيتم الانتهاء منه مطلع الشهر المقبل.



وتشمل أعمال التطوير إنشاء مركز للزوّار واستراحة ومرافق تتناسب مع القيمة التَّاريخيَّة والسّياحيَّة للموقع، وتأهيل البركة التاريخيَّة المجاورة له، وإنارة القلعة.



وكان رئيس الوزراء قد زار موقع قلعة القطرانة الأثري في شهر شباط الماضي، ووجَّه وزارة السّياحة والآثار للعمل على تطوير هذا الموقع الأثري المهم.

